Vertice dei Quadri Territoriali Confsal della Sicilia

ENNA (ITALPRESS) – Si è tenuta a Pergusa la riunione dei Quadri Territoriali Confsal della Regione Sicilia. Erano presenti il segretario regionale Confsal Sicilia, Cipriano Sciacca, tutti e nove i segretari provinciali Confsal, e la maggioranza dei quadri sindacali in presenza o via web, oltre ad alcuni dirigenti delle Federazioni appartenenti alla Confsal. Presente, inoltre, la Responsabile nazionale del Dipartimento Sviluppo del Territorio Rosalba La Fauci, che aprendo i lavori ha tenuto a sottolineare che “la celebrazione dei congressi regionali e provinciali, caratterizzata da una corale partecipazione dei dirigenti di tutte le Federazioni del pubblico e privato impiego, ha rappresentato una significativa affermazione della ‘confederalità’ a livello centrale e territoriale. Al percorso avviato con la fase di insediamento dei nuovi organi regionali e provinciali deve ora seguire l’attuazione di un programma di attività e politica sindacale improntato alla coesione e sinergia tra struttura nazionale e strutture regionali e provinciali-trovare le ragioni del loro agire nei principi alla base della nostra Confederazione. Ciò per valorizzare le idee e le proposte che sempre più ci stanno qualificando a livello nazionale ricevendo positivi riscontri e adesioni a dimostrazione che il percorso che caratterizza il progetto Confsal è quello giusto; per interpretare e implementare la mission territoriale delle segreterie provinciali e regionali in modo da saper interpretare le esigenze delle diversità territoriali e di categoria riuscendo a rispondere positivamente alle istanze che da esse derivano”.

Sono intervenuti il segretario regionale ed i segretari provinciali, che hanno ribadito e fatto proprio l’indirizzo dato dalla Segreteria Nazionale, ribadendo “l’importanza per le federazioni di avere una significativa rappresentatività confederale”, e sottolineando che “la Confsal è la terza confederazione per numero di iscritti a livello Nazionale”.

Il Segretario Generale Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, è intervenuto per un saluto.

“Alla fine dei lavori si è deciso di stilare un quaderno programmatico per affermare la rappresentatività della Confsal in tutti i consessi della nostra Regione”, dichiara il segretario regionale Cipriano Sciacca.

– foto: screenshot da sito Confsal –

(ITALPRESS).