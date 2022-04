Verstappen vince Sprint Race Gp Emilia Romagna davanti a Leclerc

IMOLA (ITALPRESS) – Max Verstappen, vince la Sprint Race del GP dell’Emilia Romagna e nella gara di domani scatterà davanti a tutti. L’olandese, capace di prendersi la testa della gara al penultimo giro dopo essere stato superato in partenza, guadagna così 8 punti, uno in più rispetto al grande rivale Charles Leclerc su Ferrari che chiude al 2° posto e domani scatterà in prima fila al suo fianco. Terzo posto, invece, per l’altra Red Bull di Sergio Perez che conquista il 3° posto e 6 punti utili in ottica mondiale. Appena fuori dalla top 3 l’altra Ferrari di Carlos Sainz, autore di una grande rimonta, che chiude al 4° posto guadagnando 5 punti utili per superare nel mondiale George Russell. Subito dietro le due McLaren con Lando Norris che scatterà dal 5° posto. Sesto, invece, Daniel Ricciardo davanti all’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, 7° al traguardo, e Kevin Magnussen con la Haas. A completare la top 10 ci sono poi Fernando Alonso con la Alpine e Mick Schumacher con l’altra Haas mentre solo 11° George Russell e 14° Lewis Hamilton.

