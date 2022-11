“Un pensiero di gratitudine alle nostre forze dell’ordine ed in particolare alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri che celebrano la loro Santa Patrona con la Messa in onore della Virgo Fidelis. Da istituzioni è doveroso rendere omaggio ad una realtà come quella dei Carabinieri che da sempre costituisce il pilastro principale per la sicurezza delle comunità sull’intero territorio nazionale, punto di riferimento per la difesa dei diritti delle persone e per l’applicazione di un sistema di giustizia che tuteli anzitutto le persone fragili e più indifese”. E’ quanto afferma il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace a margine della Celebrazione officiata quest’oggi presso la Cattedrale cittadina della Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri, in presenza delle massime autorità civili, religiose e militari del territorio.

“Il nostro grazie va a chi quotidianamente si impegna con professionalità e dedizione per la sicurezza della nostra comunità – ha aggiunto Versace – ma soprattutto alle famiglie dei nostri Carabinieri, consapevoli che i loro cari rischiano quotidianamente la loro incolumità per garantire l’applicazione di uno stato di diritto che tuteli anzitutto i più fragili. Un pensiero ed un ringraziamento a chi con onore rappresenta l’Arma sul nostro territorio, al Colonnello Giuseppe Battaglia, Comandante Provinciale di Reggio Calabria, del Colonnello Giorgio Maria Borrelli, Comandante della Regione Carabinieri Forestale ed al Colonnello Alessandro Magro, Comandante della Scuola Allievi, degni rappresentanti di migliaia di operatori che, con perizia e professionalità, si impegnano quotidianamente per il bene della collettività, lavorando in un contesto difficile e complesso come è appunto il nostro territorio”.