Il sindaco di Reggio Calabria ha disposto, con apposite ordinanze, la sospensione dell’attività didattica in cinque plessi scolastici, ulteriori rispetto a quelli già indicati nella nota del 2 febbraio scorso, al fine di poter procedere all’esecuzione delle attività di “indagine strumentale” e “geognostica”, necessarie per l’attuazione dei servizi di “verifica di vulnerabilità sismica” degli istituti scolastici di proprietà comunale.

Di seguito il calendario delle sospensioni dell’attività didattica con i relativi plessi scolastici:

Plesso scolastico “Arangea”, afferente all’istituto comprensivo statale “Giuseppe Moscato”, dal 19 al 20 febbraio 2024;

Plesso scolastico “De Amicis”, afferente all’istituto comprensivo statale “De Amicis-Bolani”, dal 19 al 20 febbraio 2024;

Plesso scolastico “Primaria Corrado Alvaro”, afferente all’istituto comprensivo statale “Corrado Alvaro-Giudice Scopelliti”, dal 20 al 21 febbraio 2024;

Plesso scolastico “Primaria Rosalì”, afferente all’istituto comprensivo statale “Radice-Alighieri”, dal 21 al 22 febbraio 2024;

Plesso scolastico “Primaria Sambatello”, afferente all’istituto comprensivo statale “Gallico-Boccioni-Lazzarino”, dal 21 al 22 febbraio 2024;

L’esecuzione dell’attività è stata demandata al Settore “Grandi opere e programmazione lavori pubblici”, il quale comunicherà gli esiti della stessa nonché eventuali ragioni per prolungare la chiusura dei plessi interessati.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Verifiche sulla vulnerabilità sismica delle scuole reggine, Milia (FI) “Si trovino soluzioni alternative tempestive nei casi di inagibilità”

“I controlli sulla vulnerabilità sismica dei plessi scolastici reggini proseguono: l’Amministrazione trovi soluzioni alternative, con largo anticipo, nei casi di inagibilità”.

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, affida in una nota le preoccupazioni per la situazione delle scuole reggine, dopo la chiusura nello scorso settembre del plesso Pythagoras, i cui 320 alunni sono stati ospitati, e tuttora si trovano, nei plessi dell’Istituto Comprensivo “Alvaro- Giudice Scopelliti”.

“Solo nella scorsa settimana, già 5 edifici scolastici sono stati temporaneamente chiusi, altri 20 edifici saranno sottoposti a verifiche entro fine mese – prosegue il consigliere – la situazione è ai limiti: non ci sono ad oggi proposte alternative per accogliere le scolaresche che potrebbero trovarsi, all’esito delle verifiche antisismiche, prive di sede: l’Amministrazione comunale ha il dovere di lavorare per reperire immobili per far fronte a tale eventualità, con particolare riferimento ai plessi coinvolti dai numerosi accorpamenti disposti”.

“È prioritario che il provvedimento di accorpamento che ha interessato questi plessi non ostacoli l’avvio dei progetti, previsti dai cospicui finanziamenti del PNRR, con lungaggini burocratiche e adempimenti complessi, legati all’accorpamento: una prima soluzione, temporanea, potrebbe essere lo slittamento di almeno 1 anno degli accorpamenti già decisi, per contenere il disagio dell’utenza e del personale delle scuole reggine” conclude Milia nella nota.