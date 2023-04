Per la prima volta delle barche a vela sono approdate nel porto di Corigliano. La manifestazione rientra nella giornata di sensibilizzazione con veleggiata libera denominata “Mare d’amare” sostenuta dall’Ami (Ambiente Mare Italia), le sezioni di Corigliano e Rossano della Fidapa, il circolo cittadino di Legambiente, la sezione di Mirto Crosia della Lega Navale Italiana ed il Gruppo sportivo vela Sibaritide.

«Abbiamo accolto le barche a vela – dichiara il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della terza commissione Sanità, Attività sociali, culturali e Formative, Pasqualina Straface, ospite dell’evento – con grande calore nel rimessaggio Feraco. È stato emozionante vedere tutte quelle barche a vele spiegate nel nostro porto e siamo lieti che lo lo scalo marittimo cittadino sia rientrato nell’ambito di questo importante progetto “Mare d’amare”. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di Jimmy Fusaro, presidente della Lega navale Italiana ed alle altre associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa».

«Il diportismo – sottolinea Pasqualina Straface – può rappresentare una grande occasione di sviluppo per il porto di Corigliano, ed allo stesso tempo un importante volano economico grazie all’indotto generato dal mondo della vela. Anche per questi motivi guardiamo con grande favore ad iniziative del genere che intendono sensibilizzare la comunità sul valore del mare connesso allo sport e quindi alla vela».