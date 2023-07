A causa di un veicolo in fiamme lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, è temporaneamente chiuso il tratto in direzione nord in corrispondenza del km 289,000, tra gli svincoli di San Mango D’Aquino (CZ) e Altilia Grimaldi (CS).

Il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria, per i soli veicoli leggeri, presso lo svincolo di Falerna con proseguimento lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, la statale 107 ‘Silana Crotonese’ e rientro in A2 presso lo svincolo di Cosenza.

Sul posto VVFF, Polizia Stradale e personale ANAS per gestire l’emergenza e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.