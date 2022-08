A causa di un veicolo in fiamme all’interno della galleria ‘Gerace’ all’altezza del km 6, è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Taranto la strada statale 106 Var/B ‘Jonica’, in provincia di Reggio Calabria.

Il flusso del traffico deve proseguire obbligatoriamente sulla SS 106.

Sul posto è presente il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.