Dopo il superamento della prova di coraggio da parte di Animella e Padreterno e la tradizionale consegna delle travi da parte dell cinque corporazioni – Marinai, Artigiani, Carrettieri, Bovari, Contadini -, sono scoccati gli ultimi giri di orologio che segnano l’avvicinarsi del fatidico momento della “Scasata” di domenica 25 agosto, della Varia di Palmi.

L’appuntamento che anticipa proprio la “scasata” delle ore 19 di domenica, quando i cuori della popolazione palmese e dei tanti turisti che negli anni hanno imparato ad amare la Varia, si fermeranno in trepida attesa èla processione della Madonna della Sacra Lettera e del Sacro Capello che si svolgerà sabato 24 agosto.

Durante la processione del quadro della Madonna della Sacra Lettera e del Sacro Capello, quest’ultimo, secondo la tradizione appartenuto alla Vergine Maria e donato dalla Città di Messina alla Città di Palmi, verrà posto su un vascello che verrà fatto ondeggiare simulando i tumulti del mare: nel 1582 lo stesso mare consentì ai marinai di Patron Peppe Tigano di trasportare la Sacra Reliquia fino alla Marinella di Palmi.

Domenica 25 costituirà poi un crescendo di emozioni: il corteo dalle ore 15 si dipanerà nelle vie principali del paese, un tripudio di cori e colori, che prende vita da voci e anime degli ‘mbuttaturi, accompagnerà la piccola Sara Surace, l’animella, e il padreterno, Antonio Gangemi, per tutto il corteo che a ogni edizione raccoglie migliaia di persone.

Con un’entusiasmante “corsa” dei suoi portatori verso la Varia, l’animella dove verrà legata saldamente in tutta sicurezza alla struttura, supportata dal Padreterno.

Lei e tutti i protagonisti della Varia, angioletti, apostoli, ‘mbuttaturi e il popolo in festa, attenderanno così lo sparo delle 19, e la Varia che “scaserà ” in un volo verso un’emozione senza tempo.