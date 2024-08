Questa mattina presso il Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio Regionale della Calabria, il

Consigliere regionale Giuseppe Mattiani ha provveduto a consegnare, a nome del Presidente Filippo

Mancuso e di tutto il Consiglio, una targa ricordo al Padreterno e all’Animella dell’edizione della Festa

della Varia di Palmi 2023 Antonio Garipoli e Mariateresa Leva e al Presidente dell’Associazione

‘Mbuttaturi Giuseppe Zagari.

Un momento in cui sono state ripercorse esperienze, emozioni e sensazioni dei protagonisti della Varia

2023: “Ho avuto l’onore e il piacere di consegnare una targa ricordo ai principali protagonisti della Festa della Varia edizione 2023. Mariateresa ed Antonio hanno ricoperto il loro ruolo con sicurezza e coraggio. Inoltre, ho ritenuto doveroso evidenziare e sottolineare il contributo fondamentale fornito come sempre dall’Associazione ‘Mbuttaturi sia in fase organizzativa che di trasporto, garantendo esperienza, sicurezza e la buona riuscita dell’evento. Si è trattato di un momento particolarmente intenso ed emozionante, durante il quale sono stati ripercorsi attimi ed esperienze indimenticabili. Dalle emozionanti sensazioni provate dall’Animella, all’esperienza acquisita dal Padreterno e alla sicurezza trasmessa a Mariateresa, al ruolo indispensabile degli ‘Mbuttaturi. A loro va tutta la mia stima.”.

Il Consigliere Mattiani continua a guardare al prosieguo del percorso avviato con la legge da Lui proposta

che ha riconosciuto la Festa della Varia di Palmi quale Patrimonio Culturale e Grande Evento Regionale:

“Come ho già avuto modo di annunciare, anche quest’anno la Regione Calabria sosterrà la Festa della Varia di Palmi con un corposo contributo pari ad € 70mila. Si tratterrà di somme destinate alla tutela, promozione e salvaguardia nello spirito della Legge Regionale da me proposta che ha riconosciuto la Festa della Varia di Palmi, già Patrimonio Immateriale dell’Umanità, quale Patrimonio Culturale e Grande Evento Regionale.”.

In conclusione il Consigliere Mattiani:

“Il lavoro che attende gli addetti ai lavori, le maestranze, gli ‘Mbuttaturi, le Associazioni coinvolte non sarà per nulla facile, ma sono certo che sapranno rendere l’evento unico, così come è stato per ogni edizione. Dal canto mio continuerò a rimanere a disposizione per come ho sempre fatto. Appuntamento al 25 Agosto per la “Scasata” 2024.