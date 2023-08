Varia di Palmi 2023: Anche Una Festa di Eleganza e Celebrità tra le Bellezze Calabresi.

Palmi, il gioiello calabrese incastonato tra mare e montagna, si trasforma in un autentico rifugio estivo, attrattiva irresistibile per turisti e ora anche per alcuni VIP di spicco. Tra le sorprese che arricchiscono questa edizione della Varia, spicca la presenza di Giulia Salemi, un’icona italiana che abbraccia il mondo della moda, della televisione e della radio. Di origini iraniane da parte di madre, Giulia è ammirata per la sua eleganza e il suo carisma unico. Una delle influencer italiane più rilevanti e influenti, vanta un seguito di 1,9 milioni di fedeli fan sui social media.

Il suo arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme, in compagnia del partner Pierpaolo Pretelli, showman che si esibirà al Food Village di Palmi il 14, 15 e 16 agosto, è stato un evento che ha catturato l’attenzione di tutti. Non passa di certo inosservata, così come non sfugge l’incantevole Flora Contraffatto, talentuosa attrice che ha scelto Palmi come tappa del suo viaggio. Nel frattempo Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, Nicola Ventola e Daniele Massaro, volti noti dello sport italiano, si sono immersi nell’atmosfera della città da diversi giorni.

Un noto ristoratore del centro di Palmi ha rivelato di aver ricevuto una prenotazione a nome di vari attori di una celebre serie televisiva per domani. Nel frattempo, l’area del Food Village, situata in Via De Salvo a Palmi, si prepara ad ospitare interviste radiofoniche e televisive all’interno del lussuoso track della Milmedia nei prossimi tre giorni, oltre ai tantissimi eventi a partire dalle 19. L’entusiasmo è palpabile, tanto che Daniele Laface, Presidente della Varia di Palmi, è stato ospite di una diretta su RTL 102.5 questa mattina, seguendo le orme di Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi, su Radio Kiss Kiss.

E mentre le stelle dell’entertainment scelgono Palmi come loro rifugio, si prepara a fare il suo ingresso trionfale il celebre cantante Tony Hadley, ex voce indiscussa degli Spandau Ballet. Il suo concerto è fissato per domani 15 Agosto, live a ingresso eccezionalmente gratuito a Palmi, Piazza Primo Maggio. Questo evento è solo uno dei momenti di spessore internazionale che la città ospiterà, dimostrando che un desiderio radicato nell’animo dei calabresi sta prendendo forma: quello di proiettare la loro festa più amata e prestigiosa verso la fama internazionale. Quest’anno, forse più che mai, sembra che sia giunto il momento giusto. La Varia di Palmi si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, abbracciando con orgoglio il richiamo dell’attenzione mondiale.