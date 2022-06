Giuseppe Ranuccio sindaco di Palmi per il secondo mandato, ha varato la nuova giunta che guiderà la città nei prossimi cinque anni. Lo ha annunciato in una diretta social sulla pagina Facebook del Comune di Palmi.

I nuovi componenti dell’esecutivo sono Salvatore Celi, Solidea Schipilliti, Alessandro Riotto, Giuseppe Magazzù e Denise Iacovo. Mentre Francesco Cardone sarà il nuovo Presidente del Consiglio.

Solidea Schipilli sarà il vicesindaco con deleghe alla Pubblica istruzione, decoro urbano, infanzia.

Giuseppe Magazzù: assessore con deleghe al turismo, eventi, rigenerazione urbana;

Alessandro Riotto: assessore con deleghe alle opere pubbliche, ambiente, smart city;

Denise Iacovo: assessore con deleghe alle politiche sociali, associazionismo;

Salvatore Celi: assessore con deleghe al bilancio, tributi, beni comuni, società partecipate;

Mentre Cultura, sanità e polizia locale al momento restano in capo al sindaco.