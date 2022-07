I Carabinieri Forestali della Stazione di Cittanova, su mandato della Procura della Repubblica di Palmi, hanno sequestrato, nel comune di Varapodio, gli impianti e gli automezzi al servizio di una cava ed un impianto di lavorazione di materiale inerte per l’edilizia.

L’operazione scaturisce dai controlli effettuati su due autocarri al servizio dell’impresa ed utilizzati per il trasporto dei materiali di cava che, secondo gli accertamenti dei militari, risulterebbero privi di copertura assicurativa e delle prescritte revisioni periodiche. Estendendo i controlli agli impianti di lavorazione è emerso che la ditta, salve le verifiche nei vari gradi di giudizio, risulterebbe priva della prevista Autorizzazione Unica Ambientale, situazione che ha richiesto il sequestro preventivo degli impianti, ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria del rappresentante legale, che dovrà rispondere di una serie di reati ambientali aggravati dalla recidiva.

Continua l’azione dei Carabinieri Forestali in difesa del territorio e dell’ambiente, a cui i cittadini possono dare il proprio contributo segnalando al 1515, numero di emergenza ambientale, ogni potenziale illegalità.