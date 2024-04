Di GiLar

Dopo l’aggressione in chiesa e gli atti intimidatori subiti nelle scorse settimane dal parroco di Varapodio don Giovanni Rigoli, arriva un lieto messaggio di speranza, concreto nei confronti del sacerdote.

Il parroco, in occasione delle festività Pasquali ha ricevuto una nuova automobile. Un dono di tutta la comunità del piccolo centro della Piana di Gioia Tauro, sconvolto da quanto commesso ai danni del parroco. Il 3 febbraio scorso, infatti, la sua auto venne data alle fiamme, proprio mentre stava celebrando messa. All’interno dell’edificio c’erano però dieci bambini impegnati a svolgere attività ludiche.

Il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari nella sua pagina Facebook scrive, “La comunità parrocchiale di Varapodio ha comprato la macchina a Don Giovanni, ringrazio tutti i cittadini per il grande aiuto, ancora una volta il bene ha vinto contro il male”.