“La nomina del nuovo Commissario alla guida dell’ASP di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi, ha determinato, tra le altre cose, lo sblocco delle assunzione, a tempo determinato, di venti professionisti, tra medici e infermieri, da destinare alla campagna vaccinale anti Covid-19. Negli scorsi giorni, raccogliendo l’appello di chi è impegnato su questo fronte, avevo avviato delle interlocuzioni sia con l’Azienda Sanitaria e sia con l’agenzia affidataria del servizio di somministrazione di questo personale, individuata dal Commissario per l’emergenza pandemica. Purtroppo, a differenza di altre strutture sanitarie, territoriali e ospedaliere, diffuse sul territorio calabrese, l’ASP reggina aveva rallentato, inspiegabilmente, queste procedure. L’attività di stimolo condotta ha dato esito positivo e già a partire dal prossimo 26 marzo sedici di queste figure professionali prenderanno servizio e, nei giorni a seguire, le altre quattro. Si tratta di un supporto fondamentale, per dare maggiore efficacia ed efficienza alla somministrazione del siero e offrire una preziosa collaborazione al personale e ai volontari impiegati in queste ore, che stanno affrontando turni al limite della sopportazione. Inoltre, ho appreso che il Commissario Scaffidi ha richiesto alla struttura del Generale Figliuolo la possibilità assumere, fino a dicembre, altre cinquanta unità, che non peseranno, economicamente, sul bilancio dell’ASP. Bene, quindi, questi ulteriori passi in avanti, che raccontano come il Commissario Scaffidi si sia posto in ascolto delle istanze dei territori, offrendo soluzioni incisive e rapide. Continuerò a seguire queste vicende e, nell’ambito delle mie competenze, darò il mio contributo, in una logica di positiva condivisione dei percorsi, per superare criticità e intoppi, al fine di fornire servizi sanitari sempre più adeguati” – Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato.