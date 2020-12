In attesa della campagna di vaccinazione anti-Covid che in Italia partirà con le prime 1.833.975, distribuite da Pfizer. In attesa che “l’EMA approverà, nella seduta del 21 dicembre, l’immissione sul mercato del vaccino e dopo la successiva, pressochè immediata, validazione dell’AIFA”, così il commissario per l’emergenza Covid Arcuri che continua, “ci sarà, già prima della fine dell’anno, il ‘Vaccine Day’ europeo, in cui i primi cittadini verranno vaccinati nello stesso giorno, così come concordato tra i Ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera”.

La distribuzione nel dettaglio per il primo invio sarà così: Abruzzo 25.480; Basilicata 19.455; Calabria 53.131; Campania 135.890; Emilia Romagna 183.138; Friuli VG 50.094; Lazio 179.818; Liguria 60.142; Lombardia 304.955; Marche 37.872; Molise 9.294; PA Bolzano 27.521; PA Trento 18.659; Piemonte 170.995; Puglia 94.526; Sardegna 33.801; Sicilia 129.047; Toscana 116.240; Umbria 16.308; Valle d’Aosta 3.334; Veneto 164.278.

Nei giorni che verrà avviata come già detto, una prima sessione destinata alle categorie cosiddette “prioritarie”, ossia ad operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani.

