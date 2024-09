Ecco un’altra estate alle spalle. L’autunno si sta lentamente facendo sentire mentre le foglie ingialliscono e cadono e le serate diventano più fredde nonostante il sole di settembre. L’estate è finita, ma chi ha detto che il tempo di riposo è anche finito?

Durante questo periodo, siamo giunti a una curiosa scoperta: sempre più italiani preferiscono andare in vacanza a Dubai. Le famiglie noleggiano auto a Renty.ae e partono per un viaggio in tutti gli Emirati. Anche il noleggio di yacht è popolare tra i nostri turisti. Immaginate: voi con la vostra famiglia su uno yacht lontano dalla folla e dal trambusto della città. Tuttavia, si può limitarsi al riposo all’interno di una città. Ad esempio, se volete visitare la città più famosa degli Emirati Arabi Uniti, considerate noleggio auto Dubai lusso e godetevi la metropoli in un ambiente confortevole e flessibile, concentrandosi solo sui vostri piani.

Ma cosa ci attrae così tanto a Dubai, oltre a lusso? In questo articolo spieghiamo punti per punti perché le vacanze a Dubai stanno diventando una destinazione così popolare tra gli italiani.

● Clima caldo in tutte le stagioni

Le vacanze a Dubai saranno sempre richieste, indipendentemente dalla stagione. Immagina che il mare negli Emirati Arabi Uniti a metà febbraio sia così caldo che potete nuotare al vostro interno. Certo, in inverno non c’è il calore, ma in questo paese è più caldo che in qualsiasi angolo d’Europa.

Immaginate solo che l’autunno sia già arrivato e che siete nel bel mezzo di novembre. Si parte per l’aeroporto Reggio di Calabria, la strada in questo momento piove e tutto intorno è grigio. E dopo 6 ore vi trovate nella soleggiata Dubai, direttamente all’aeroporto, sali su un’auto a noleggio e immergetevi nell’estate. A proposito, è nei periodi autunnali e invernali che gli hotel fanno sconti sull’alloggio e nei negozi ci sono spesso vendite.

● Prezzi accessibili

Si ritiene che gli Emirati Arabi Uniti siano un paese solo per i ricchi. Tuttavia, questo è un malinteso, perché a volte è più economico rilassarsi negli Emirati che stare in Italia. Nei negozi arabi si tengono spesso vendite, nei supermercati è possibile acquistare prodotti relativamente economici e cucinare da soli.

Se siete interessati alla componente culturale del paese, non è necessario fare tour o utilizzare i servizi di una guida. Potete esplorare questi luoghi da soli. Soprattutto se avrete un’auto a noleggio che vi permetterà di spostarvi in diverse parti del paese e prestare attenzione a quanti più luoghi culturali possibile.

● Shopping

Parlando di Dubai, è impossibile non menzionare lo shopping. Soprattutto considerando il fatto che a Dubai si trova un grande negozio Duty Free nel mondo. In esso potete trovare prodotti su qualsiasi richiesta, dai datteri ricoperti di cioccolato alle borse firmate.

Per la maggior parte dei turisti che pianificano lo shopping a Dubai la prima cosa da fare è andare al Dubai Mall. Dubai Mall è il centro commerciale più grande e visitato al mondo. Oggi ospita oltre 1.350 negozi, tra cui due dei grandi magazzini più famosi e più grandi: Galeries Lafayette e Bloomingdales.

Per visitare il Dubai Mall, è meglio dedicare un’intera giornata per trascorrere del tempo piacevole con la famiglia e per partire in auto con un bagagliaio pieno.

● La sicurezza

Quando si abita in Europa, il valore della sicurezza diventa più rilevante. Siamo abituati a tenere saldamente il dispositivo mobile in mano e ad installare gli allarmi più affidabili nelle case.

In vacanza si vuole rilassarsi un po’ e permettersi di essere meno vigile che a casa. È per questo motivo che i turisti scelgono una vacanza a Dubai. Dubai è una delle città più sicure al mondo per le quali il comfort e il benessere dei suoi ospiti sono una priorità assoluta. La Polizia di Dubai ha persino assegnato un’unità separata che fornisce assistenza ai turisti in una serie di situazioni. Ad esempio, se avete perso la borsa o il cellulare durante le vacanze, potete contattare la polizia turistica tramite la hotline 901 in qualsiasi momento della giornata.

Seguire anche le regole di sicurezza al volante. È importante ricordare che gli Emirati Arabi Uniti ha una politica di tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza.

Ecco i motivi principali per cui gli italiani scelgono Dubai come luogo in cui preferiscono trascorrere le vacanze, non importa in estate o in inverno. Quindi prendete in considerazione questa destinazione e pianificate la vostra vacanza perfetta!