Alla presenza del Vicesegretario Generale Ugl Luca Malcotti, del segretario nazionale UGL

Ferrovieri e Segretario Confederale Ezio Favetta, e di altri dirigenti sindacali confederali si è svolto

lunedì 25 ottobre 2023, presso il Cineteatro Metropolitano DLF Reggio Calabria, il V Congresso

della UTL UGL Reggio Calabria, al termine dei Iavori è stato eletto segretario UTL RC Fortunato

Giunta con vice Segretario Francesco Cozzucoli.

Fortunato GIUNTA Segretario Provinciale Generale RC ha alle spalle molti anni di attività

sindacale.

Il neo segretario ha dichiarato: “Vi ringrazio per la fiducia che mi avete affidato. È un

grandissimo onore diventare Segretario della UTL di Reggio Calabria. Sento il peso di questa

responsabilità ed è mia intenzione guidare l’organizzazione in modo collegiale e con il

sostegno di tutte le categorie”.

Aggiungendo “di auspicare che, con il nuovo Segretario Regionale Giovanni Arconte, in Calabria

finisca il periodo deII’autareferenziaIità e possa cominciare un Iavoro di rilancio di tutte le

Unioni Territoriali del Lavoro Calabresi per affrontare, soprattutto, i problemi occupazionali di un

territorio in gravissime difficoltà”.

Infine ha rivolto un forte ringraziamento “aII’amico Angelo Chirico Segretario uscente, che

volontariamente ha deciso di non ricandidarsi e con il quale ho iniziato la mia esperienza

sindacale. Darò il massimo per non deludere nessuno.”