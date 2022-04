Anni di denunce della sola USB, pochissimi “politici” si sono sentiti autorizzati a chiedere quello che accadeva in amc a Catanzaro!

Oggi non ce spazio nei giornali per rivendicare ognuno un intervento a favore dei lavoratori, sono anni che denunciamo che i lavoratori vengono “tracciati” attraverso GPS o altri strumenti durante l orario di lavoro senza alcun ritegno, -controlli che sono serviti per contestazioni di addebito e multe!

Nessuno si è scandalizzato quando la propaganda amc sciorinava tutte le sue magnificenze: aumento delle corse – a memoria – 95 linee in più extraurbane e 24 urbane – domanda? egregi amministratori o candidati a sindaco di Catanzaro : avete mai visto un miglioramento dei trasporti a Catanzaro? Noi abbiamo solo registrato imprecazioni e salto delle corse che subisce l’utenza cittadina !

Oppure avete mai chiesto quante promozioni ad “amici e parenti” sono state fatte mentre tutto l’altro personale langue con contratti part time ? quante ore di straordinario vengono pagate; questa volta non più ad amici e parenti – ma a parenti ed amici!

Ma soprattutto vi sottolineiamo che nei mesi passati ad ogni nostra iniziativa c’era sempre stato qualcuno della politica che dall’alto del suo scranno rassicurava la citta di acquisire tutti i dati utili della amc per poter individuare, in sede parlamentare, le eventuali azioni utili a migliorare i livelli di qualità della mobilità urbana, (SIC). Sbandierando possibili interessi della politica per creare un collegamento diretto con la commissione trasporti in Senato, facendo in modo che l’amministrazione possa giovarsi dell’impegno della politica per potenziare un settore strategico, alla luce degli ottantacinque turni di lavoro al giorno….. i cittadini nelle more vivono nel disagio, si sanificano prima di entrare nei bus impacchiarati e attendono ormai da troppo: sempre fiduciosi!

Cosi come sono fiduciosi i cittadini della nuova flotta che deve arrivare, di nuove vetture frutto dell’investimento i 13 milioni programmato dalla regione che ancora nessuno ha avuto modo di verificare, cosi come ancora oggi NON sappiamo tutta la pubblicità delle pensiline –sono tutte tappezzate – a quanto ammonta e come viene investita!

Non ci permettiamo di toccare l’argomento funicolare perché non sapremmo più come UB, da dove cominciare dove agni anno si investono soldi ( ultimi dichiarati 3 milioni ) e l’efficienza diciamo per essere buoni; rasenta lo zero.

E volendo aprire il libro nero dell’efficienza amc, potremmo parlare delle strisce blu e del suo organico; amministrato ogni giorno con la “disciplina” ogni giorno una contestazione dovuta al fatto che NON sanno amministrare ( incasso di circa 600 mila € ) e risolvono i problemi in modo coercitivo!

Una mancanza di fiducia totale da parte dell’utenza catanzarese, nei riguarda degli amministratori che NON hanno mai nessuna responsabilità – la colpa è sempre degli altri, perché tutte queste iniziative che dovevano migliorare il TPL, si sono sciolte come la brina, sono state tutte operazioni di facciata per salvare il “”posticino”” che non rispondono all’efficienza del trasporto urbano ne a quello dell’utenza.

Mancano verifiche ogni mese non risposte sui giornali al minimo dubbio sull’efficienza manageriale.