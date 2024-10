Uscito l’album “Sogno” del duo composto dalla pianista di Gioia Tauro Anna Lucia Trimboli e dal soprano Fabiana Rossi. Tratto dal romanzo da salotto di Francesco Paolo Tosti.



Di seguito il link dove dove poter ascoltare parte dell’album: https://bfan.link/sogno-3

Breve Curriculum duo Rossi-Trimboli

Incontratosi alla fine del 2020, il duo Rossi-Trimboli collabora stabilmente

dal 2021. Le artiste si sono esibite in duo in diverse città calabresi, tra le

quali Lamezia Terme – presso il Teatro Grandinetti, Gioiosa Ionica –

presso Palazzo Amodeo; in numerose chiese e sale prestigiose di Roma, tra

le quali La chiesa di Santa Maria in Monte Santo – Piazza del Popolo,

l’Oratorio del Gonfalone. In occasione dei concerti del settembre u.s. in

Calabria hanno avuto il piacere di presentare il loro CD “Sogno”, appena

pubblicato dalla casa discografica Alfa Music – Roma e disponibile sia in

copia cartacea nelle librerie Feltrinelli, Mondadori, IBS, sia su tutte le

piattaforme online.

PRESENTAZIONE CD

Il 2024 vede la registrazione di un progetto da tempo caldeggiato e

finalmente portato a compimento, (per arricchire il nostro percorso

artistico), realizzato con un organico classico ed essenziale, un duo

soprano e pianoforte che, in questo lavoro, si concentra sull’esecuzione di

alcune romanze da salotto di F. P. Tosti, in cui la forte emotività risulta

elemento comune a ogni brano, evidenziandone lirismo, aspetti teatrali e

storie attuali.

Un itinerario sulla vita, la risurrezione e la gioia di vivere, che le romanze

ci trasmettono come espressione del Romanticismo. Un viaggio che

abbiamo voluto intraprendere perché ha suscitato immediatamente in noi

intensità di sentimento. Un disco si può raccontare fino a un certo punto, è

dall’ascolto che si riesce ad arrivare nel profondo dell’animo, il nostro

desiderio è lasciarvi emozionare in maniera tanto inattesa quanto

irresistibile. “Un duo che subito conquista per autenticità e passione per la

musica/le note”.

Un’intesa artistica importante, un filo tra il suono della voce e il suono del

pianoforte. Così nasce il nostro disco: un modo per percepire l’essenza della musica!