Il 26 marzo 2024 si sono svolte a Palmi, nei locali della Fondazione della Festa della Varia di Palmi, le elezioni per il rinnovo del comitato provinciale di Reggio Calabria delle Pro Loco aderenti all’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco Italia). Alla presenza del presidente regionale dell’Unpli Calabria dottor Filippo Capellupo e del consigliere nazionale dell’Unpli dottor Antonio Grosso La Valle, le Pro Loco della provincia di Reggio Calabria hanno rieletto presidente provinciale Rocco Deodato, presidente della Pro Loco di Palmi.

Alla vicepresidenza è stato riconfermato Vincenzo Mazzaferro (Pro Loco Gioiosa Ionica), che insieme a Concetta Romeo (Pro Loco Reggio Sud già Pro Loco Bocale) e a Tiziana Cozzupoli (Pro Loco Motta San Giovanni) faranno parte della giunta esecutiva Provinciale dell’Unpli Reggio Calabria.

Completano il Consiglio Provinciale Francesco Antonio Barillaro (Pro Loco Mammola) , Maria Grazia Simari (Pro Loco Galatro) e Giuseppe Pudano ( Pro Loco Vallata Sant’Agata-San Salvatore).

Per l’organo di controllo è stato eletto Bruno Ienco (Pro Loco Bagnara Calabra) , mentre ai Probiviri Francesco Meduri (Pro Loco Martone).

Nel corso dell’assemblea elettiva, il presidente Deodato, oltre a tracciare un bilancio del biennio appena trascorso, ha lanciato i nuovi progetti e le nuove sfide dell’Unpli Reggio Calabria per il prossimo quadriennio.

Tra i risultati elencati l’adesione di molte Pro Loco con l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, all’albo regionale delle Pro Loco, al servizio civile universale.

Grande rilievo nel corso dell’assemblea è stato dato al riconoscimento del Gran Galà del pesce spada di Bagnara Calabra a sagra di qualità Unpli, premiata a marzo scorso al Senato della Repubblica, nonché alla manifestazione Nazionale organizzata dall’Unpli Calabria e dall’Unpli Nazionale e si è svolta in Sila denominata Ecoday.

A seguire l’intervento del consigliere Nazionale Antonello Grosso La Valle che ha evidenziato la grande sinergia tra i comitati provinciali dell’Unpli e le Pro Loco del territorio.

L’intervento conclusivo è stato affidato al dottor Filippo Capellupo, presidente regionale dell’Unpli Calabria che si è congratulato con il riconfermato presidente Deodato, e con tutto il suo consiglio Provinciale che bene ha lavorato nel corso dell’ultimo biennio.

Dopo che sarà completata la fase elettorale Provinciale si svolgeranno le elezioni regionali dell’Unpli dove sarà il candidato a Presidente Regionale lo stesso Capellupo che come dichiarato a margine dell’assemblea verrà sostenuto dal Presidente del comitato provinciale di