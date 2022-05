“L’università italiana è una eccellenza, nonostante gli atavici problemi. Dispiace vedere come le inchieste sui concorsi universitari possano oscurarne la fama. Questo ci convince ancora di più della bontà delle proposte del MoVimento in merito.

Abbiamo lavorato in commissione Cultura proprio per ridiscutere il sistema di reclutamento nazionale dei ricercatori italiani, con commissioni esaminatrici sorteggiate e difficilmente pilotabili. Siamo in attesa del voto al Senato, ma ci lascia perplessi l’aver accelerato solo una parte di quella proposta di legge perché temiamo che aumenti il rischio di non affrontare un tema cruciale come quello sui concorsi.

Le nostre proposte intendono proprio tutelare le eccellenze del mondo accademico italiano e i tanti docenti validi attraverso procedure di reclutamento con regole certe”.