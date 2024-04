UNIVERSITA’ MEDITERRANEA REGGIO CALABRIA, IL DIRITTO ALLO STUDIO? UNA CHIMERA!

IL DIRITTO ALLO STUDIO? UNA CHIMERA!

Il Diritto allo Studio all’Università Mediterranea è una chimera!

Dopo i ritardi colossali nell’erogazione delle borse di studio, ora gli studenti non hanno il diritto ad usufruire di un pasto a prezzo calmierato.

Da diverso tempo i gestori dei punti ristoro all’interno dell’Ateneo non accettano i buoni pasto, strumento di agevolazione per gli studenti, venendosi a creare così una grave lesione del diritto degli studenti meno abbienti di fare un pasto dignitoso, dovendo essi pagare interamente il servizio ad un prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello calmierato dei buoni pasto.

Dopo varie denunce fatte dagli stessi studenti alla Governance questa sembra non voler sentire, sordità che va ben oltre il semplice buono pasto, dato che a quanto pare i contratti tra Università e gestori sono scaduti, alcuni addirittura da diversi anni. Questo ha portato anche alla libertà dei gestori, che non essendo più vincolati da alcun contratto cambiano le regole a loro piacimento, non garantendo i servizi e gli orari previsti da contratto.

Come sempre a pagare sono le fasce più deboli.

Perché la governance non ha mosso un dito per far sì che i buoni pasti vengano accettati nei punti ristoro?

Perché nonostante i contratti siano scaduti e gli imprenditori facciano delle evidenti inadempienze rispetto l’originale contratto, la governance non ha indetto un nuovo bando per la gestione dei punti ristoro?

Queste le domande che si pongono gli studenti.