Movimento Faro: “Strada Palmi-Tonnara necessari interventi urgenti”

Nuovo intervento del Movimento “Faro” sulla sicurezza della strada di collegamento Palmi-Tonnara. Forte anche la presa di posizione sulle condizioni di abbandono in cui verserebbe proprio la Tonnara di Palmi e il suo lungomare:

“Nella giornata di domenica un nostro associato ha dovuto interpellare i Vigili del fuoco a causa di un masso che, in bilico, stava per cadere in strada nel tornante sotto Taureana. Questo è solo l’ultimo episodio che testimonia la pericolosità della strada Palmi-Tonnara dove, purtroppo, regolarmente si verificano pericolose cadute di massi e dove sono rinvenibili detriti sulla strada. A questo si aggiunga il manto stradale sconnesso che da anni non riceve alcuna manutenzione. Nel mese di giugno dello scorso anno avevamo scritto una lettera al Sindaco di Palmi e al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ognuno per le proprie rispettive competenze. L’obiettivo era quello di sensibilizzare le Istituzioni sulla problematica e conoscere quali iniziative si sarebbero poste in essere nel breve e nel lungo periodo per mettere in sicurezza la strada provinciale Palmi Tonnara. Nessuna risposta abbiamo ricevuto, ma ci saremmo accontentati di veder realizzati i lavori che invece non sono stati eseguiti. Siamo ormai prossimi alla bella stagione e la strada, sempre più frequentata, resta di una pericolosità inaudita.”.

Inizia così la denuncia del Movimento Faro che incalza ancora sulla Tonnara di Palmi:

“A proposito di bella stagione, ci tocca segnalare, ancora una volta, lo stato di abbandono in cui versa la Tonnara. Sui marciapiedi e sulla strada c’è ancora la sabbia delle mareggiate di fine anno che al passare delle macchine solleva un polverone. La ringhiera nel piazzale dello scoglio dell’Ulivo è tutta divelta e arrugginita e costituisce un pericolo per i passanti; i lavori, che hanno interessato la strada per la sostituzione di un tubo della condotta idrica alla rotonda dell’ex Miami, sembrano non finire mai.”.

Quindi l’appello all’amministrazione comunale:

“Chiediamo all’Amministrazione comunale se possiamo auspicare che in tempi brevi, considerate anche le prossime festività pasquali, si procederà alla pulizia della Tonnara e a restituirle decoro, che ormai manca da tempo, e se vi siano in programma lavori per la messa in sicurezza della strada Palmi – Tonnara.”.

Il Movimento Politico Culturale “FARO”