Prendiamo atto del fallimento politico del gruppo Coloriamo Melicucco, fondato su basi e interessi che non avevano e non hanno niente a che fare con il bene comune e la buona politica.

Le dimissioni dalla maggioranza dei Consiglieri Ciano e Seminara sono solo l’ultimo atto che conferma oggi quello che Unitisipuò asserisce già da tre anni. Lo avevamo annunciato il giorno dopo delle elezioni comunali che era un’amministrazione Già-Cotta.

Un fallimento ormai sotto gli occhi di tutti e, indiscutibilmente, sotto tutti i profili. Non sono riusciti a intercettare i finanziamenti del PNRR.

Il clima avvelenato che arieggia all’interno del Palazzo Comunale, rafforza il degrado in cui il paese versa, totalmente abbandonato, sotto tutti i profili; strade sporche, alberi rasi al suolo senza motivo, associazioni isolate e addirittura mandate via senza nessuna giustificazione … E molto altro!

Ma, la cosa più grave, che nei prossimi giorni vedremo esplodere con veemenza, è la drammatica situazione del bilancio. Questa (pessima) amministrazione guidata da Nicolaci (“F. N.”), ha esposto il Comune ad un rischio altissimo con l’autovelox, per milioni e milioni di euro (noi la abbiamo detto e ridetto in tutti i Consigli Comunali).

Non danno risposte politiche a nessuno, si concentrano solo su attacchi personali e ad personam (se usassero lo stesso impegno per amministrare, sarebbero impeccabili!).

E non finisce qui … Affermava il simpatico Corrado alla guida del programma tv la corrida … Ma Melicucco, al contrario, ha davvero poco da ridere … C’è solo da piangere!

Per il bene di tutti: DIMETTETEVI !!!!

I Consiglieri Comunali

Salvatore Valerioti Eleonora Scattarreggia Daniele Auddino Domenico Napoli