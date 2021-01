Riceviamo e pubblichiamo

Il sottoscritto Francesco Multari, in qualità di consigliere comunale del Gruppo Uniti Per Polistena,

TENUTO CONTO CHE

● la manutenzione e la pulizia dei percorsi fluviali è attività esclusiva della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

● dagli atti si evince che in data 14/09/2020 veniva svolto un sopralluogo da parte dei tecnici comunali a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da parte della cittadinanza residente in prossimità del torrente Ierapotamo in C.da Baldassarre per la rovinosa caduta di una briglia durante l’inverno precedente, verificando che a causa del forte inghiaiamento al centro dell’alveo, il percorso dell’acqua è stato deviato verso i lati causando una forte erosione degli argini con conseguente rottura della briglia, pertanto in caso di abbondanti piogge avrebbero potuto verificarsi rischi idraulici ed idrogeologici per le abitazioni vicine;

● in data 18/09/2020 i lavori in oggetto sono stati autorizzati con delibera di Giunta n. 97 per un importo di € 15.000 + IVA (€ 3.300) a corpo;

● presupposto necessario per ricorrere all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), è che l’affidamento dei lavori in somma urgenza «non consenta alcun indugio» e quindi deve essere relativo a circostanze impreviste, imprevedibili e comunque non preventivamente note all’amministrazione e comportino uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità;

● i lavori sono stati realizzati nell’alveo del torrente Ierapotamo nei pressi di contrada Baldassare, ed in località Gaetanello e località Candelora, a monte ed a valle di viale Rivoluzione d’Ottobre;

VISTO CHE

● la briglia era caduta nell’inverno precedente ed i lavori ordinati a fine estate, non sembrano sussistere i presupposti per l’ordinazione in somma urgenza dei lavori;

● i lavori realizzati sono consistiti, secondo la relazione redatta dal tecnico comunale, nel taglio e rimozione della vegetazione infestante, rimozione degli inghiaiamenti, rinforzo degli argini con ciottolame o massi, spianamento dell’alveo ai fini della riqualificazione morfologica, il tutto con l’utilizzo di un escavatore ed un camion, come abbiamo potuto constatare;

● nonostante la richiesta inoltrata agli uffici, ai sensi dell’art. 43 comma 2 della L. 267/2000, e più volte reiterata per le vie brevi, a tutt’oggi non abbiamo ricevuto la trasmissione all’ANAC degli atti previsti dall’art. 23 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.241 del 16 ottobre 2018) che sono:

a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;

b) perizia giustificativa;

c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) contratto, ove stipulato;

● dagli atti a cui abbiamo avuto accesso non è presente l’elenco prezzi unitari ed il verbale di consegna dei lavori;

● i lavori di cui in premessa sono stati realizzati a ridosso delle elezioni comunali svoltesi lo scorso settembre dopo che durante i comizi elettorali la lista “Uniti per Polistena” aveva denunciato lo stato indecente in cui si trovava soprattutto l’area Gaetanello;

INTERROGA

il Sindaco, per sapere

● se sono stati correttamente valutati i lavori ordinati come somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del Codice degli Appalti;

● perché non è stata messa in mora la Città Metropolitana di Reggio Calabria a cui spettano di manutenzione degli alvei dei torrenti ricadenti nel nostro territorio comunale;

● se alla Città Metropolitana sono stati ribaltati i costi sostenuti per i suddetti lavori;

● perché parte dei lavori sono stati realizzati precedentemente al verbale di somma urgenza e precisamente il giorno 7 settembre 2020 in località Gaetanello, come da documentazione fotografica in nostro possesso;

● se il corrispettivo corrisposto è congruo, non essendo presente alcun computo metrico né estimativo né consuntivo, ai lavori realizzati che si sono svolti in pochi giorni.

Si richiede risposta scritta o in Consiglio Comunale.