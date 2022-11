“Tra le pregevoli realtà aggregative già da anni operanti sul territorio in ambito sociale vi è, certamente, la Fidelitas, in virtù dell’impegno profuso con dedizione e sensibilità dal presidente Gennaro Ferraro, dal vicepresidente Giuseppe Pacenza e dai soci tutti. Già nel giugno scorso, difatti, abbiamo avuto modo di collaborare insieme, unitamente alla fattiva Confconsumatori di Corigliano Rossano diretta da Domenico Varcaro, nella organizzazione di un incontro sul tema “Tari, Tasi, Imu: facciamo chiarezza”. Una collaborazione che si esplicherà al meglio ed in modo sempre più vigoroso attraverso una serie di iniziative, nel solco della stagione di confronto avviata anche con altri sodalizi attivi a Corigliano Rossano”.

È quanto dichiara, in una nota, l’Associazione “Unione è Forza” presieduta da Fabio Pistoia.

“All’insegna di un cordiale e costruttivo clima, certamente preludio di analoghi momenti di coesione sociale per la città, i vertici della Fidelitas hanno partecipato alla recente inaugurazione della sede della nostra Associazione, in via Mediterraneo a Schiavonea, facendo dono di un gagliardetto del loro sodalizio. Condividendo lo spirito di servizio del territorio e delle istanze locali che anima, con grande professionalità, il presidente Ferraro, il vicepresidente Pacenza ed i soci tutti della Fidelitas, non potranno che esserci percorsi lieti nell’interesse della comunità”.