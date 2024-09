C’è tanto dolore nella comunità di San Lorenzo del Vallo per morte del giovane 22enne morto in un incidente stradale dopo che era rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri sulla Statale 106 nei pressi dell’uscita nord Trebisacce. Giuseppe Pio Cristiano è morto a distanza di qualche ora dal ricovero nell’ospedale di Cosenza. Lo scontro mortale con un’altra autovettura, mentre lo stesso era a bordo della sua auto, una Citroen

Il Sindaco e tutta la comunità si stringono al dolore che ha colpito la famiglia. “Giuseppe, conosciuto e ben voluto da tutti. Ragazzo esemplare con una vita davanti, spazzata via troppo in fretta, violentemente. Lacrime e sgomento. Il Sindaco e tutta la comunità si stringono al dolore che ha colpito la famiglia. Sarai uno dei fiori piú belli nel prato del paradiso”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Lorenzo del Vallo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di dolore di amici e conoscenti.