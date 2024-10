La coalizione “Uniamo Cittanova”, al fine di alimentare e rafforzare il percorso di confronto e comunicazione con la Comunità locale, nel segno della partecipazione e del coinvolgimento civico attivo, nella giornata di domenica 20 ottobre, alle ore 18,00 presso il Cineteatro “Rocco Gentile”, svolgerà un incontro con la cittadinanza per il racconto dei primi cento giorni di attività amministrativa al servizio del paese.

Il Sindaco avv. Domenico Antico parlerà ai cittadini per illustrare il lavoro svolto, i primi risultati ottenuti e i programmi già messi in campo per il bene di Cittanova.

La cittadinanza è invitata a partecipare.