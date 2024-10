“Uniamo Cittanova: I primi cento giorni al servizio del paese”. Questo il titolo dell’iniziativa che, domenica prossima, vedrà il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, l’Amministrazione Comunale e l’intera maggioranza di governo cittadino incontrare la Comunità per un primo rendiconto dell’attività svolta per il bene, la crescita e la promozione di Cittanova.

Un appuntamento fortemente voluto dalla coalizione “Uniamo Cittanova”, accompagnato da grande entusiasmo, che rientra nel programma dell’Amministrazione per la partecipazione attiva dei cittadini nei processi di gestione e sviluppo del paese.

Domenica 20 ottobre, alle ore 18,00 presso il Cineteatro “Rocco Gentile”, i primi cento giorni di amministrazione verranno raccontati attraverso gli atti, le iniziative, gli indirizzi e le scelte fatte.

«La rinascita è iniziata – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – e siamo pronti a proseguire con ancora maggiore forza il percorso di governo nel segno dell’impegno, delle idee, della partecipazione e della progettualità. La coalizione è al lavoro per costruire il futuro di Cittanova, seguendo gli obiettivi illustrati in campagna elettorale. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa all’appuntamento di domenica prossima».