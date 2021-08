Un’altra tragedia si consuma in Calabria, l’ennesima a causa della terribile piaga degli incendi che stanno devastando una regione. Questa volta a pagare lo scotto mortale è un anziano di Acquaro nel Vibonese, Antonio Silipo di 78 anni. A ritrovare il cadavere sono stati alcuni parenti dell’uomo, impegnati nella ricerca del loro congiunto di cui si erano perse le tracce.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Il bilancio delle vittime sale a 5.