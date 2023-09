Ennesimo incidente sulla strada, ennesima tragedia, stavolta sulla Strada Statale 106. Una giovane ragazza di soli 17 anni che viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri amici, arrivata in prossimità di una curva nei pressi dello svincolo per il porto di Corigliano, tra l’altro scena di altri brutti incidenti, si è ribaltata in un incidente autonomo.

Arrivati immediatamente i soccorsi insieme ai carabinieri, la ragazza era ancora viva ed è stata trasportata con l’ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso del Nosocomio al “Giannettasio” di Corigliano Rossano.

Ma purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, la ragazza non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate ed è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Intanto la magistratura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. Sulla salma della giovane verrà eseguita l’autopsia, che dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte.

(GiLar)