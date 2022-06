In giro se ne vedono di tutti i colori, ma una zebra stile safari africano, in Calabria, non è cosa di tutti i giorni, anzi in teoria non dovrebbe accadere. Eppure chi ha visto l’animale a spasso per le strade, non erano solo dei tifosi juventini, ma tutti i cittadini che si sono imbattuti in questo splendiso esemplare a strisce bianconere.

Eppure è accaduto a Polistena e le immagini divulgate in un video sono diventate virali sui social, tant’è che il paragone è andato subito a quel film “Jumanji – Benvenuti nella jungla”, solo che in quel caso il film inizia con un uomo che fa sport sulla spiaggia e e trova il gioco in una scatola, in questo caso, in Calabria, si sono saltati i preliminari, è uscito prima l’animale della jungla, la zebra!

Molto probabilmente è scappata da qualche circo nei pressi, non crediamo si tratti di un “animale domestico” scappato di casa anche se, visti i tempi e gli animalisti moderni, c’è da aspettarsi di tutto… ma la zebra ha sempre il suo fascino.

(GiLar)