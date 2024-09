All’interno della Galleria Limina alle ore 15.50, a seguito di un guasto meccanico, si sviluppava un incendio a bordo di un autovettura civile.

Personale della cp cc di Roccella, competente per territorio, coadiuvato da personale della cp cc di Taurianova, vvf e 118, curava il soccorso agli incidentati, lo sgombero della galleria e la deviazione del traffico su strade secondarie.

All’esito delle operazioni, sono state prestate cure mediche a:

– 4 civili occupanti il veicolo interessato dal guasto;

– 2 soccorritori del 118;

– 3 Vigili del fuoco

– 2 carabinieri appartenenti al comando provinciale

Tutti visitati al PS di Polistena, con diagnosi di “inalazione di monossido di carbonio”, non in pericolo di vita