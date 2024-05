Il Comune di Cittanova, in collaborazione con l’Associazione

“Gente in Aspromonte”, organizza e promuove l’evento “Una

scoperta archeologica che riscrive la storia di Cittanova e della Piana

di Gioia Tauro” relativo allo straordinario ritrovamento di una

antica tomba di epoca magno greca sul territorio cittadino.

All’iniziativa, in programma il prossimo 11 maggio alle ore 17,30

presso la sala consiliare del Comune di Cittanova, interverranno il

Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, il referente

dell’Associazione “Gente in Aspromonte” Giuseppe D’Amico, il

giornalista Pino Mazzù, il rappresentante della Soprintendenza

Archeologica di Reggio Calabria e Vibo Valentia dott. Andrea Gennaro,

il Coordinatore del Parco Archeologico dei Taureani dott. Domenico

Bagalà. Sarà presente all’evento anche l’accademico

dell’Università del Kentucky prof. Paolo Visonà.