I militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un 21enne del posto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Corigliano Calabro Scalo unitamente a quelli della Sezione Radiomobile intervenivano presso un’abitazione sita nella frazione di Schiavonea, poiché una signora aveva trovato nella camera del figlio una busta contenente verosimilmente sostanza stupefacente.

I Carabinieri giunti sul posto attendevano il rientro del 21enne, che una volta rincasato, veniva fermato ed informato in merito alla presenza dei militari. Si procedeva, quindi, con una perquisizione domiciliare nella sua camera.

L’attività permetteva di rinvenire dietro la spalliera del letto dove il ragazzo dormiva, una grande busta in plastica con all’interno sostanza stupefacente, di cui lo stesso si assumeva la completa titolarita`.

La stessa veniva sottoposta in caserma ad esami quantitativi e qualitativi, che permettevano di acclarare una quantita` totale di 35 grammi di marijuana.

Sulla base degli elementi indiziari acquisiti, quanto ritrovato veniva sottoposto a sequestro penale ed il 21enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva tratto in arresto per il reato sopra menzionato e ristretto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’A.G.