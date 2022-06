Una grande manifestazione all’insegna dello sport si è tenuta mercoledì scorso presso la Scuola primaria di San Giorgio Morgeto, “IC San Giorgio Morgeto – Maropati”, dove si sono svolti i Giochi Sportivi di fine anno nell’ambito del progetto di Sport & Salute S.p.a., “Scuola Attiva Kids”, promosso dal Coni.

Il “Tutor” responsabile del progetto, su incarico di Sport & Salute S.p.a., già da dicembre 2021, la professoressa Lavinia Sofia, ha portato avanti un percorso di orientamento motorio-sportivo finalizzato all’acquisizione delle abilità motorie e alla promozione dello sport nella scuola primaria.

Referente del progetto per l’IC San Giorgio Morgeto – Maropati, la professoressa Alessandra Baglio la quale grazie al suo bagaglio di grande esperienza e competenza professionale ha accompagnato i bambini e sostenuto la “Tutor” in tutte le attività sportive.

La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza del Sindaco di San Giorgio Morgeto, dott. Valerioti e del Sindaco di Maropati, dott. Ciurleo, i quali hanno ribadito il valore formativo dello sport ed elogiato l’iniziativa sportiva promossa dalla Dirigente scolastica, dott.ssa Emma Sterrantino.

Ospite d’eccezione la campionessa mondiale paralimpica di tiro con l’arco Enza Petrilli che ha coinvolto tutti gli alunni a fare un tiro con l’arco. I bambini sono apparsi molto incuriositi da questa disciplina sportiva e hanno dimostrato ammirazione per Enza, grande esempio di dedizione allo sport e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre, sulle note dell’inno d’Italia, è stata accesa la fiaccola Olimpica, simbolo di sacrificio, passione, determinazione e dell’imperituro fuoco che arde nel cuore di ogni atleta.

Tutti i bambini delle classi quarta e quinta delle Scuole Primarie di San Giorgio Morgeto e Maropati si sono cimentati in diverse attività e giochi sportivi organizzati dalla prof.ssa Lavinia Sofia, lavorando in gruppo, a coppie e in modo individuale, confrontandosi con se stessi e con i bambini delle altre classi, in un contesto di competizione sana e costruttiva, e in un’atmosfera di grande allegria.