Momenti di paura ieri sera a Vibo Valentia per un incidente autonomo verificatosi lungo la Statale 18. Probabilmente per un colpo di sonno una giovane donna residente in provincia di Reggio Calabria ha perso il controllo della sua Fiat 600 andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’auto in seguito all’impatto si è capovolta. Fortunatamente la ragazza ha riportato solo lievi contusioni.