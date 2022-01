Terribili tragedie in Calabri a causa del Covid. Ieri la bruttissima notizia della morte di una bimna di due anni deceduta a Roma in quanto trasportata d’urgenza per problemi respiratori e postivia al Covid.

Mentre ad Amantena nel Tirreno Cosentino, tre componendi della famiglia Garritano sono morti in poco più di un mese, sempre a causa delle conseguenze pandemiche del Coronavirus.

Ieri sera è morto Marco Garritano, ricoverato all’ospedale di Germaneto, 37 anni, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Mentre qualche settimana prima si era spento il padre Luigi, molto conosciuto nella zona come per la sua attività di commerciante all’ingrosso di bibite. E prima ancora a dicembre era toccato alla madre, morta per le complicanze sul suo sistema respiratorio.

Da ciò che si sa, sembra che tutte e tre le vittime non sarebbero state vaccinate.

L’unica superstite della famiglia è rimasta Ortensia sorella di Marco.