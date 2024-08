Morire a soli 23 anni, non è giusto, non potrebbe essere giusto, ma è andata così per il povero Simone Nicotera, il giovane di Lamezia Terme morto dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava con amici in un lido sulla spiaggia di Falerna sabato scorso in tarda mattinata. Il giovane era noto per la sua passione per il nuoto, era anche preparatore atletico per l’Arvalia Nuoto di Lamezia, la società con cui allenava tanti piccoli allievia.

I medici del 118 hanno lavorato per circa 30 minuti per rianimarlo, ma nonostante l’intervento dell’elisoccorso, inizialmente allertato per un possibile trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro, Simone è stato trasportato all’ospedale di Lamezia. Purtroppo, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sono sttai tanti i messaggi che hanno affollato affollano i social a partire dalla società sportiva Arvalia Nuoto Lamezia, “Non ci sono davvero parole, Simone. Grazie per tutto quello che hai fatto con e per noi, lasci un vuoto straziante. Che la terra ti sia lieve!”.

Il cordoglio del sindaco e dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, il più profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Simone Nicotera. Esperto nuotatore e preparatore atletico presso la società Arvalia Nuoto, Simone ha sempre allenato con passione e dedizione i suoi piccoli atleti, infondendo in loro coraggio ed entusiasmo. Simone non era solo un allenatore, ma un sognatore, un giovane dal sorriso contagioso e dallo sguardo sincero, sempre pronto a incoraggiare e sostenere i suoi giovani atleti. Per lui, lo sport non era solo una disciplina ma soprattutto un’occasione di crescita personale e un mezzo per educare i più piccoli a valori profondi e duraturi. Ha sempre professato l’importanza della preparazione atletica accompagnata dal desiderio di guardare sempre in alto con entusiasmo e passione, bracciata dopo bracciata. Come disse Mark Spitz, uno dei più grandi nuotatori della storia, ‘L’acqua è il tuo specchio, ti mostra chi sei veramente’. Simone incarnava questa verità, riflettendo forza, determinazione e integrità in ogni allenamento e competizione. Con grande umiltà umana ha conquistato importanti risultati, sebbene il valore più grande per lui sia sempre stato il sentimento di amicizia e condivisione. La perdita di Simone ha scosso profondamente ognuno di noi e le parole non possono riempire il vuoto profondo e incolmabile che lascia nella nostra comunità. ‘Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo’. Simone continuerà a vivere nei cuori e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzare la sua dedizione, il suo amore per lo sport e il suo impegno verso i giovani atleti. L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto, promettendo di onorare sempre al meglio la memoria di Simone, esempio di passione, impegno e altruismo. Il suo spirito continuerà a ispirarci, ricordandoci che attraverso lo sport e l’educazione si può costruire un futuro migliore per le nuove generazioni”-