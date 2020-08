Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina in località Foresta nel comune di Platania per il salvataggio di una cagnolina. La malcapitata era rimasta incastrata nell’intercapedine tra un terrapieno ed il muro di delimitazione di una proprietà privata.

Per liberarla, i vigili del fuoco hanno dovuto creare un foro alla base del muro. La cagnolina insieme ad un altro cucciolo sono statu affidati alle cure della proprietaria del terreno che volontariamente si è offerta ad accudire i due piccoli cani in attesa di trovare una famiglia adottiva.

La Signora che ha preso in custodia i cagnolini ha fornito le sue generalità e recapito telefonico: se qualcuno fosse interessato ad adottare i cuccioli può contattarla. Giovanna De Sarro: 3408872593.