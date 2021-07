Con una solenne messa concelebrata dal Parroco di Monsoreto Don Giuseppe Pititto e da don Rocco Suffa è stata riaperta al culto domenica scorsa la chiesa Parrocchiale intitolata a Santa Maria delle Grazie a Monsoreto. È doveroso evidenziare il grande lavoro non solo Pastorale, ma basato su tantissimi aspetti sociali e culturali che il il giovane Parroco Don Giuseppe Pititto stà volgendo ormai da 10 anni nelle Comunità Religiose di Santa Marina di Melicuccà e nella Parrocchia Madonna delle Grazie di Monsoreto di Dinami nel Vibonese. A lui, si deve la fondazione della scuola calcio, che da circa 4 anni raggruppa nello sport tantissimi giovani, togliendoli dalla strada e dalle diaboliche e moderne distrazioni sociali e mediatiche. Sempre lui è l’artefice della ricostituzione della banda musicale della città di Monsoreto. Grazie a lui se, tramite la diocesi, si è riusciti ad acquistare a Monsoreto l’edificio da adibire a casa Canonica per le iniziative di aggregazione giovanile e quant’altro può giovare a tutta la comunità Monsoretana. Durante la sua decennale missione svolta sempre con grandissima devozione ha sempre prestato e continua a prestare Aiuto alle famiglie in difficoltà economiche. È stato sempre vicino e continua ad esserlo agli anziani, ai bambini, per i quali ha organizzato ogni estate il campo estivo, è sempre stato vicino alle fasce deboli della comunità che vedono in lui una vera guida pastorale. Grazie a lui la chiesa della Madonna delle Grazie di Monsoreto è tornata a risplendere non solo sotto gli aspetti artistici, ma anche sotto l’aspetto ecclesiastico. La stessa urgeva di lavori di sistemazione e messa in sicurezza. Gli ultimi lavori furono fatti grazie all’interessamento dell’allora Parroco don Nicola Cricenti nel 1992. I lavori sono durati circa 5 mesi, hanno riguardato il rifacimento dell’impianto elettrico secondo le normative, l’impianto di amplificazioni, la riparazione dalle infiltrazioni che avevano creato consistente umidità. Interventi sono stati eseguiti sulle splendide finestre artistiche rese apribili, per favorire il ricambio dell’aria. Lavori di notevole importanza sono stati eseguiti nella risistemazione dell’edificio, come parte della copertura del tetto con la messa in sicurezza dei cornicioni. Inoltre sono state rivalutate le uniche due opere d’arte su tela, presenti e raffiguranti i Santi Pietro e Paolo, le quali sono state dipinte per sua devozione da Domenico Carioti artista pizzitano della seconda metà del 900 e datate 1991, nella circostanza è stata eseguita la manutenzione ordinaria di questi dipinti ad opera del restauratore di beni culturali di Pizzo Dottor Nicola Mazzitelli. Vi è stato anche un lavoro di adeguamento liturgico con la nuova sede, il nuovo Fonte Battesimale e il ricollocamento delle diverse sculture di cartapesta leccese presenti in chiesa. Sono stati eseguiti anche altri lavori quali quelli di carpenteria, con il rifacimento del soppalco in legno della cantoria completamente pericolante per l’infestazione da tarli. Sono stati riposizionati i nuovi banchi nella chiesa, grazie al prezioso contributo del club culturale Monsoretano in Winterthur che ne ha offerto più della metà e al contributo delle singole famiglie che hanno offerto la rimanenza per un totale di 170 posti a sedere. Tutti i lavori messi in opera sono il frutto di volontari che hanno lavorato in maniera totalmente gratuita e ai risparmi dell’intera comunità parrocchiale che in questi anni ha pensato di creare un fondo cassa attingendo prevalentemente ai proventi delle feste patronali, sintomo questo di una comunità attenta alle diverse esigenze della comunità e non solo all’allestimento e alla buona riuscita delle feste. Da evidenziare che prima del termine della Santa Messa una rappresentanza di Fedeli hanno portato sull’altare una lastra di marmo con su scritti i ringraziamenti al Parroco. La comunità di Monsoreto la stessa riportava, “Ringrazia sentitamente il Parroco Don Giuseppe Pititto, per il restauro dell’interno di questa Chiesa Parrocchiale e per la sua attività Sacerdotale svolta con dedizione esemplare, con somma gratitudine la Comunità Monsoretana” . La stessa verrà collocata al più presto all’ingresso della chiesa. Il notissimo poeta Calabrese Monsoretano Professore Paolano Ferrantino scrittore e autore di diversi libri, vincitore del premio Mondadori, poeta, compositore di diverse poesie, pubblicate nell’ antologia Mondadori, presente nella letteratura Calabrese, alla fine della celebrazione della Santa Messa, con delle sintetiche ma appropriate parole ha ringraziato il Parroco Don Giuseppe Pititto a nome di tutta la Comunità. Questo restauro, ha detto è ” UNA BELLEZZA LUCENTE” ed oggi Don Giuseppe ha consegnato alla memoria storica della nostra PARROCCHIA e alla memoria della nostra Monsoreto ” UNA BELLEZZA LUCENTE”. La missione di un Parroco, è una missione molto importante e delicata, in quanto da Buon Pastore deve saper aggregare intorno a se un intero gregge e questo è il lavoro che Don Giuseppe Pititto è riuscito a fare e ad essere apprezzato nelle città di Monsoreto ed in quella di Melicuccà per appunto quello di aver saputo aggregare compattare e gemellare nel bene due splendide Comunità. COMPLIMENTI PER QUESTA SUA BELLA E LUCENTE MISSIONE PASTORALE!

CLEMENTE CORVO