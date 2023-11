Milano, spesso rappresentata come città della moda, del design, della movida e delle molteplici opportunità, è anche un luogo intriso di storia, cultura e tradizione. Le aziende che sono nate nella capitale lombarda, e che vantano una storia anche centenaria, sono molte e tra queste spicca Fratelli Branca Distillerie, nota in tutto il mondo per la produzione di amari famosi e molto cara ai milanesi che la riconoscono come una vera e propria istituzione grazie anche ai luoghi simbolo sparsi nella città che ricordano le origini dell’azienda e raccontano una storia straordinaria di passione e qualità tipicamente italiane. Tra questi luoghi celebri è inevitabile citare la Torre Branca e il Museo Branca.

La Torre Branca

Situata nel Parco Sempione, questa torre rappresenta un’icona che si erge maestosa nel panorama della città. Costruita nel 1933 in occasione della V Triennale, con i suoi 108 metri di altezza offre una vista mozzafiato sulla città di Milano, ma la sua importanza va ben oltre la semplice architettura: la Torre Branca è strettamente legata alla storia di Fernet-Branca. Nel 1972 la torre venne dichiarata inagibile fino all’intervento di restauro di Fratelli Branca Distillerie. La torre è stata successivamente riaperta al pubblico nel 2002, diventando un’attrazione turistica imperdibile: ogni anno migliaia di visitatori salgono in cima alla torre per godere di un’esperienza unica e sorprendente.

Il Museo Branca

Dalla Torre Branca, il viaggio nel cuore di Fernet-Branca continua al Museo Branca, situato nella storica sede di Fratelli Branca Distillerie. Questo museo è un omaggio alla lunga storia del liquore, offrendo ai visitatori un’immersione nella cultura e nella tradizione che circondano Fernet-Branca. La visita permette di esplorare le antiche sale della distilleria, ammirare gli strumenti utilizzati nel processo di produzione e scoprire la storia della famiglia Branca attraverso i secoli.

Il Museo Branca è più di una semplice raccolta di oggetti storici: è un vero e proprio viaggio nel tempo che permette di comprendere appieno l’eredità di Fratelli Branca Distillerie. Le storie di successo e i documenti della famiglia Branca sono esposti con orgoglio, contribuendo a creare un legame speciale tra il visitatore e il brand.

Questi due luoghi, la Torre Branca e il Museo Branca, rappresentano due pilastri fondamentali per Milano e per Fratelli Branca Distillerie suggellando ulteriormente un legame profondo e duraturo che rimane inalterato dalla sua nascita, nel lontano 1845.

Fernet-Branca non è solo produzione e commercializzazione di un prodotto: è storia. Una storia che vive nella città di Milano e che è famosa in tutto il mondo, una storia vissuta e narrata da chi questa realtà la vive e la sente sulla propria pelle, come la comunità dei barman unita in tradizioni, come quella delle Fernet Coin, e in occasioni ed eventi speciali come i Barback Games.

Fernet-Branca, con la sua storia radicata in questa città e i simboli e le attività dedicate a creare una community coesa intorno al brand, è molto più di un semplice liquore: è una celebrazione della cultura, dell’arte e della passione che definiscono l’anima di Milano. Un viaggio nel cuore di Fernet-Branca è un’esperienza che abbraccia il passato, il presente e il futuro di questo iconico liquore alle erbe.