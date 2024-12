Il tragico di destino di Maria Sonetto 17enne originaria di San Pietro a Maida e Anna Pileggi, 18 anni, di Curinga rimaste bloccate all’interno della vettura che ha preso fuoco. Un destino che ha segnato una vigilia di Natale intrisa di dolore e sgomento per l’atrocità di una morte che coinvolto due ragazze giovanissime.

Viaggiavano su una Mercedes che per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata al di fuori della carreggiata andando ad impattare contro alberi di ulivo ed una quercia. Nonostante il tempestivo intervento, all’arrivo dei soccorsi la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito.

Gli altri tre ragazzi hanno riportato ferite lievi e contusioni, sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 prima di essere trasferiti in ospedale.

Intanto, la procura della Repubblica presso il tribunale di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo per omicidio stradale delegando le indagini ai carabinieri della Compagnia di Girifalco. Lo riferiscono fonti investigative. Saranno ascoltati i tre feriti, uno dei quali minorenne, e saranno compiuti tutti gli accertamenti per stabilire innanzitutto chi era alla guida dell’auto e accertare l’esatta dinamica del tragico incidente. Sarà anche effettuata l’autopsia sui corpi carbonizzati delle due giovani vittime.

Il cordoglio del sindaco di S. Pietro a Maida

“Sembriamo non avere mai pace, la notizia di questo tragico incidente sta sconvolgendo la nostra San Pietro a Maida, in una vigilia di Natale che ricorderemo per sempre. Due famiglie e due comunità: la nostra San Pietro e Curinga vengono colpite da questo improvviso e profondo dolore. Una dinamica assurda a pochi passi dal centro abitato, ci fa sentire increduli e impotenti. Ci stringiamo forte forte, facciamolo tutti, intorno ai cari, ai familiari, di questi due fiori strappati proprio nel bel mezzo della loro più bella primavera”. Lo ha affermato Domenico Giampà, sindaco di San Pietro a Maida, in merito all’incidente mortale avvenuto a San Pietro a Maida

Il messaggio del sindaco di Curinga

“Una immane tragedia ha colpito in queste ore le comunità di Curinga e San Pietro a Maida. Nei giorni in cui intenso è il senso della festa, il calore della famiglia, la gioia dello stare assieme, due famiglie e due comunità sono sconvolte e si trovano davanti ad un evento tragico ed inaccettabile. Ci stringiamo, in silenzio, attorno ai familiari delle due giovani vittime, nessuna parola può infatti lenire un simile, tragico dolore”.

Lutto cittadino

Il sindaco di Curinga, Elia Pallaria, e quello di San Pietro a Maida, Domenico Giampà hanno congiuntamente deciso di proclamare il lutto cittadino per i funerali delle due giovani vittime Anna Pileggi e Maria Sonetto. L’ordinanza sarà pubblicata appena sarà fissata la data delle esequie.

