Domenica 17 marzo un’altra bella giornata di sport ed aggregazione per il movimento escursionistico calabrese in mountain bike di “ONDA CALABRA” che ha come principale obbiettivo il dare la possibilità a più persone possibili di visitare e scoprire il territorio interno calabrese.

La seconda tappa, degli otto incontri in programma per il 2024, è stata organizzata dall’ Associazione Bike Molochio con il patrocinio del Comune e con la partecipazione del gruppo di Protezione Civile dell’ Ekoclub.

Gli oltre 184 partecipanti si sono ritrovati in piazza Mons. Quattrone a Molochio (RC) per poi proseguire verso Monte Trepito’ , inoltrandosi all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte fino ad attraversare la vallata del torrente Barvi e toccando nel percorso il belvedere Catorella e quello delle cascate ” Mundu e Galasia.

Un’escursione di quasi 30 km con circa 900 metri di dislivello complessivo. Il percorso estremamente affascinante è stato concepito in uno scenario stupendo in parte oscurato dalla presenza della nebbia che ha dato un aspetto ancora più mistico ed affascinante all’intera zona😁.

L’Aspromonte asciutto e solare, del versante ionico, qui lascia il posto a quello umido e verdissimo del versante Tirrenico caratterizzato dal movimento lento che hanno imposto i viottoli e gli impervi sentieri immersi tra i boschi, le faggete e le stradine che mettono in comunicazione i borghi dell’Aspromonte.

I numerosi partecipanti hanno così scoperto il bellissimo paesaggio che ricade nel Comune di Molochio e che al suo interno ha delle perle come le Cascate, patrimonio dell’ UNESCO, di Mundu e Galasia .

Alla fine della giornata, conclusasi presso il Ristorante la Madonnina, i partecipanti e gli organizzatori hanno espresso enorme soddisfazione per una bella esperienza di sport, turismo e socialità che nemmeno la giornata non del tutto mite è riuscita in un alcun modo ad oscurare. Entrambi si sono dati appuntamento alle prossime tappe del programma Onda Calabra 2024 e qui a Molochio per la stagione 2025.

