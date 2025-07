Depino (Noi Moderati): “Solidarietà a Scaletta, il Consiglio aperto di San Giovanni di Gerace è un segnale di comunità forte e unita”

Si è svolto ieri alle ore 18.30 in Piazza Municipio a San Giovanni di Gerace, un consiglio comunale aperto dedicato alla discussione sugli atti vandalici perpetrati ai danni di Gianmarco Scaletta. In occasione di questo importante appuntamento, il delegato di Noi Moderati di Gioiosa Ionica, Domenico Depino, esprime la sua ferma condanna per il vile atto dei giorni scorsi e sottolinea l’importanza dell’ iniziativa democratica promossa sul territorio.

“Esprimo – dichiara il dirigente di Noi Moderati Depino – profonda solidarietà a Scaletta e all’intera amministrazione comunale. L’atto vandalico merita la condanna più assoluta da parte di tutta la cittadinanza. Noi Moderati è e sarà sempre al fianco di chi si impegna per la legalità e lo sviluppo del nostro meraviglioso territorio. Occorre vigilare sul territorio e stare al fianco di tutti coloro che si spendono per un futuro migliore di tutti i cittadini”.