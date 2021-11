“Un seme per la legalità”: s’intitola così la Borsa di Studio istituita dal Distretto 2012 del Rotary International, in memoria dell’avv. Felice Badolati, avvocato di Palmi e destinata ai calabresi che non abbiano superato i 30 anni di età e desiderino esprimere attraverso una qualunque forma di arte (un corto cinematografico, una piece teatrale…un pezzo inedito di musica rap, trap, ambient, rock pop…..una fotografia, un disegno) cio’ che si contrappone al brutto, ciò che di violento e illegale vogliamo combattere e vincere.

Tre le categorie artistiche (Video, Musica ed Arti Visive) a cui potranno partecipare i ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori, gli universitari ed i giovani appartenenti ad associazioni culturali. I primi classificati delle tre categorie saranno ospitati in una residenza d’artista, in Calabria, provvista di sala adatta, in cui trascorrere, con formula residenziale, 4 giorni offerti dal Distretto Rotary 2102. Nell’occasione verranno svolti workshop e incontri con artisti e operatori del settore culturale e verrà prodotta un’opera collettiva dei 3 partecipanti, multidisciplinare, in cui far convergere i tre linguaggi artistici. Le singole opere prime classificate nelle tre categorie, nonché l’opera collettiva finale prodotta durante l’esperienza offerta, saranno inserite nel cartellone degli eventi che si terranno presso il Teatro Auditorium Unical di Cosenza per la prossima stagione. I vincitori saranno protagonisti di una trasmissione televisiva a loro dedicata, e potranno presenziare gratuitamente ai seminari organizzati nell’ambito del progetto Pedagogia Della R-Esistenza presso l’Università della Calabria; riceveranno altresì un premio in denaro.

Il comitato scientifico che valuterà i lavori in concorso è composto da scrittori, giornalisti, docenti, magistrati, attori e registi. Felice Badolati, giurista di fama, scrittore, presidente dell’Associazione degli ex allievi della “Nunziatella” di Napoli, è stato governatore del Distretto Rotary che comprendeva Calabria, Basilicata, Campania e Puglia ed ha ricevuto la “Pauil Harris Fellow” massima onorificenza prevista dal club service