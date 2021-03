Nella tarda mattinata di ieri 19 marzo 2021, a Belvedere Marittimo, i militari del locale Comando Stazione hanno arrestato per evasione B.C. classe ‘71 di origine paolana ma domiciliato a Belvedere Marittimo ristretto ai domiciliari.

I fatti risalgono indicativamente all’ora di pranzo quando i militari, durante un normale controllo agli arrestati domiciliari, hanno accertato l’assenza del 50 enne dall’interno del proprio domicilio e luogo di detenzione. Dopo una tempestiva attività di ricerca, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo all’interno dell’Ufficio Postale di Belvedere Marittimo. Lo stesso ai militari ha fornito delle giustificazioni ritenute poco plausibili e pertanto è stato condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il prevenuto è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, svoltasi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato tradotto nuovamente agli arresti presso il proprio domicilio in ragione della precedente misura cautelare .