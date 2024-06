Un pomeriggio di grande partecipazione quello di ieri Sabato 22 Giugno nel piccolo Borgo di Villa San Giuseppe dove si è inaugurato il giardino/parco nell’area sottostante la Piazza Umberto I°.

Abbiamo aderito alla campagna “ADOTTA IL VERDE”……………… dice Angelo Siclari Presidente dell’Associazione AMICI DI VILLA SAN GIUSEPPE…………., indetta dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, nell’ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell’ambiente.

Con questa iniziativa abbiamo avuto in adozione di un’area verde che fino a qualche mese era completamente abbandonata. Grazie all’importante lavoro di riordino e riqualificazione, tutta la nostra comunità oggi potrà usufruire di un nuovo polmone verde……..continua Siclari……………In particolare i nostri bambini avranno a disposizione un area dove potersi divertire in assoluta sicurezza.

La benedizione del parco è stata effettuata dal Parroco di Villa San Giuseppe Padre Franco Saraceno che ha, con le sue solite belle parole, incoraggiato la Comunità all’unione ed al senso di appartenenza.

Madrina dell’evento Emanuela Richichi Vice Presidente dell’Associazione, anche in Rappresentanza di tutte le donne dell’Associazione.

Presente all’evento il Sindaco di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Falcomatà ed il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra.

Mi sia consentito………..evidenzia Angelo Siclari……… un particolare ringraziamento al Settore 9 – Ufficio Ambiente del Comune di Reggio Calabria – nelle persone del Dott. Domenico Richichi e Dott.ssa Stefania Buccafurri, che hanno creduto in noi e coadiuvato con professionalità nelle fasi dell’iter burocratico.

La presenza delle Istituzione…………continua Angelo Siclari…………è stata anche l’occasione per un confronto sull’importanza della presenza nel territorio di realtà associative. Fondamentale è la sinergia tra queste e la Pubblica Amministrazione, senza la quale i nostri paesi rischiano il declino.

Infine………..conclude Angelo Siclari…………mi sia consentito un grande ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed in particolare ai tanti associati che ogni giorno dedicano parte del loro tempo, con grande passione e serietà, al bene della nostra Comunità