Un nuovo colpo arricchisce di qualità il mercato del Cittanova Calcio che rinforza ulteriormente la batteria dei centrocampisti a disposizione di Mister Galfano.

Il club giallorosso comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gabriele Aprile, centrocampista completo, veterano del campionato di serie D.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Airone Modica ha anche vestito la maglia azzurra della Nazionale Italiana Dilettanti under 17.

Aprile ha collezionato ben 170 presenze nella massima serie dilettantistica, militando in diverse compagini, come Akragas, Monopoli, Biancavilla, Acireale, Jesina, Rosolini, Due Torri, Noto Ghivizzano.

In Calabria ha maturato una breve esperienza con il Sersale, in serie D, ed ha concluso lo scorso campionato nel Licata, con 31 presenze e tre reti.

Non si è ancora fermato il grande lavoro della Società impegnata a costruire un organico di spessore che possa confermare, nell’arco della stagione, l’ottima impressione fornita nel primo impegno ufficiale contro il San Luca.

L’innesto di Aprile porta sostanza e qualità all’intera squadra ma soprattutto consente di contare su un centrocampista di assoluto valore per la categoria.