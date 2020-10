Di seguito il comunicato del sindaco

“Anche oggi, purtroppo, nella nostra cittadina si registra un nuovo caso di positività al SARS-CoV19. La persona contagiata appartiene allo stesso nucleo familiare di soggetti già segnalati positivi e, quindi, posti in quarantena domiciliare.

Con l’ulteriore caso di oggi, i soggetti attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale sono in totale 49. Nonostante tutto si assicura che, al momento, la situazione rimane controllata e circoscritta.

Si coglie ancora una volta l’occasione per sollecitare la popolazione all’osservanza, scrupolosa e attenta, di tutte le prescrizioni emanate in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19. Si rammenta, inoltre, che da oggi è entrata in vigore l’Ordinanza n. 83/2020 del Presidente ff. della Regione Calabria, che ha innalzato l’allerta a livello arancione nel nostro comune e che prevede pesanti sanzioni a carico dei trasgressori.”